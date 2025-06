Trwają poszukiwania osób mających związek z usiłowaniem zabójstwa Powrót Drukuj Policjanci publikują wizerunek mężczyzny i kobiety mających związek z usiłowaniem zabójstwa, do którego doszło w miniony weekend w jednym z mieszkań na olsztyńskim Zatorzu. Widziałeś/ aś ich? Zadzwoń

Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło w sobotę (7.06.2025 r.) w jednym z mieszkań na olsztyńskim Zatorzu. Według wstępnych ustaleń podczas spotkania towarzyskiego doszło do awantury, podczas której 37- latek zranił nożem 39- latka, po czym wraz ze swoją partnerką uciekł z mieszkania. Postępowanie prowadzone jest w kierunku usiłowania zabójstwa. Policjanci znają tożsamość tych osób, jednak do chwili obecnej 37- latek i 34- latka ukrywają się przed funkcjonariuszami. Ich wizerunek zarejestrowany został na kamerach monitoringu.

Informacje na temat miejsca miejsca pobytu mężczyzny i kobiety można przekazywać na nr alarmowy 112 lub do oficera dyżurnego KMP w Olsztynie pod nr 47 731 34 24.

Zapewniamy anonimowość!